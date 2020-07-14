Представлен первый автомобиль с операционной системой от Huawei

В Китае представили первый в истории автомобиль с новой операционной системой – это продукт Huawei под названием HiCar, сделанный на основе Harmony OS (она же Hongmeng OS) версии 2.0. Новейшая операционка установлена на электрокар Han от компании BYD.





Автомобиль получил встроенный чип с 5G-модемом, с помощью которого машиной можно управлять дистанционно: открывать и закрывать, управлять климатом, отправлять в навигатор заранее проложенные маршруты и прочее.

Систему HiCar обещают встроить в 120 разных моделей от китайских до европейских.

Особенность новой версии операционной системы Huawei в том, что она подходит не только для устройств интернета вещей, но и для «умных» часов, браслетов, компьютеров, автомобильных систем.

Huawei после отлучения от экосистемы Google из-за санкций со стороны США продолжает развивать свою независимую экосистему. Для собственной версии Android, построенной на общедоступном варианте этой платформы, у Huawei есть свой магазин приложений AppGallery. Теперь в компании заявили, что снижают комиссию для разработчиков программ, пишут vesti. Huawei теперь обещает вообще не брать комиссию со всех программ, кроме игр, в первый год размещения. Затем комиссия вырастет до 15%, причем для образовательных приложений сделали дополнительную скидку, они будут платить только 10%.

У Apple и Google 30% от цены подписки и всех внутренних покупок разработчики платят в первый год, затем комиссия уменьшается вдвое.