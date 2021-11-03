Представлен обновленный седан Audi A8

Четвертое поколение Audi A8 дебютировало в 2017 году и считалось многообещающим. Флагманский седан снабдили дорогостоящим оборудованием для работы автопилота третьего уровня по классификации SAE. Предполагалось, что его можно будет активировать кнопкой на центральной консоли. К сожалению, этот автопилот так и не получил признания, поэтому в ходе рестайлинга кнопка Audi AI из салона исчезла, ее место заняла клавиша активации парковочного ассистента.Представительский седан получил решетку радиатора c «трехмерным» узором, другой бампер с массивными воздухозаборниками, обрамленными хромированной отделкой, которая сочетается с новыми колесными дисками, а еще для обновленного автомобиля впервые предложен стайлинг-пакет S line, который предусматривает бамперы и решетку в стиле самой мощной версии Audi S8.Главным изменением в передней части транспортного средства стала головная оптика с дополнительными уголками снизу, которая состоит из более чем одного миллиона подвижных микрозеркал в каждой фаре. Инновационная технология позволяет управлять световым пучком, генерировать анимацию и даже проецировать пиктограммы на дорожное покрытие.Другим технологичным решением стали задние фонари на органических светодиодах, которые получили датчик приближения. При заказе автомобиля можно выбрать один из двух вариантов «рисунка» задних фонарей. Если другой транспорт подъедет к неподвижной А8 сзади на расстояние в два метра, фонари включатся на всю мощь, используя функцию индикации приближения. Также они отрабатывают сценарии «выход из дома» и «возвращение домой», показывают динамические сигналы поворота. Еще фары проецируют сигналы на землю и стены.Интерьер у обновленного транспортного средства прежний, но появились другие материалы отделки, свежая версия мультимедийной системы (MIB3), новые опциональные экраны для задних пассажиров, а также матричные плафоны освещения. Для пассажиров второго ряда предусмотрены светодиодные лампы для чтения, а также сиденья с массажем и многочисленными регулировками.Долгожданная версия Audi A8L Horch по сути является обычной Audi A8L. Ее отличают удлиненная база, радиаторная решетка с вертикальными ламелями, эксклюзивная окраска кузова, особые 20-дюймовые диски и осовремененные логотипы Horch. Салон также отличается логотипами и более изысканной отделкой.Китай будет первым и наиболее важным рынком для этой модификации: там новинку предложат только с трехлитровым 340-сильным двигателем V6. У обычных А8 силовые установки прежние: это бензиновый мотор 3.0 V6 TFSI на 340 л.с., 4.0 V8 TFSI — 460 л.с. (на версии S8 — это 571 л.с.). Оба этих мотора идут в комплекте с 48-вольтовым мягкогибридным довеском. Остался и единственный дизель: 3.0 V6 мощностью 286 л.с. Единственная обновка касается подзаряжаемого гибрида Audi A8 60 TFSI: пиковая мощность силовой установки (с двигателем V6 3.0 и электромотором) увеличена с 449 до 462 л.с.Фото: скриншот видео