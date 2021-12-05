Представлен новый универсал Opel Astra Sports Tourer - все подробности

В июле текущего года было представлено шестое поколение Opel Astra в кузове хетчбэк. Теперь же семейство пополнилось универсалом. Это единственная разновидность современной Astra: ни седана, ни трехдверки в этом поколении не будет.После смены поколений транспортное средство переехало на новую платформу EMP2. Такую же архитектуру, например, использует Peugeot 308. Это модульное шасси подразумевает применение как традиционных двигателей внутреннего сгорания, так и электрифицированных силовых установок.Astra с длинной крышей унаследовала угловатый вид хэтчбека, а задний свес удлинен для увеличения грузоподъемности.Opel Astra Sports Tourer уже «в базе» имеет трехсекционную спинку заднего сиденья. На всех модификациях универсала дверь багажного отделения может открываться и закрываться бесконтактно – достаточно провести ногой под бампером.По сравнению с хэтчбеком колесная база нового универсала растянута на 57 мм — до 2732 мм. При этом длина универсала составляет 4642 мм.В салоне нового транспортного средства установлена панель с двумя 10-дюймовыми тачскринами. Экраны, визуально объединенные в единый кластер, отвечают за приборную панель и мультимедийную систему c беспроводными протоколами Apple CarPlay и Android Auto. Также автомобилю доступен проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также система полуавтономного вождения Intelli-Drive 2.0 и функция распознавания дорожных знаков.В моторной гамме – бензиновые и дизельные двигатели: «турботройка» 1.2 мощностью 110 либо 130 сил, а также 1,5-литровый 130-сильный дизель. Доступен и бензоэлектрический вариант, который делает Astra Sports Tourer первым гибридным универсалом от Opel. Это подключаемая установка на базе 1,6-литрового турбомотора, развивающая 180 либо 225 сил.Фото: скриншот видео