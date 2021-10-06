Представлен бюджетный планшет Nokia T20

Компания HID Global сообщила о выходе первого за несколько лет планшета Nokia. Гаджет Т20 отличается крупным дисплеем и низкой стоимостью, информирует РИА Новости.
В планшет установили 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2K. Его прикрыли защитным стеклом. Вес гаджета составляет 465 граммов, новинка может оснащаться фирменным чехлом Nokia Rugged Flip Cover.
За производительность Nokia T20 отвечает не самый мощный процессор Unisoc Tiger T610. Пользователи смогут приобрести гаджет с 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ постоянной памяти. Кроме того, есть поддержка карт памяти microSD и аудиоджек. Планшет работает от аккумулятора емкостью 8200 мАч: в комплекте с устройством будет 10-ваттный блок питания, однако максимальная скорость зарядки выше на 5 Вт.
Nokia обещает два года обновлений операционной системы и три года ежемесячных исправлений безопасности. Спереди планшета расположена 5-мегапиксельная камера для видеозвонков, основная камера одна, разрешение 8 Мп.
Фото: Nokia