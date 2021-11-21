Главная Представителям ВОЗ рассказали, чем болеют застрявшие на границе беженцы Опубликовано: 21.11.2021 10:46:00 407 Представителям ВОЗ рассказали, чем болеют застрявшие на границе беженцы Представителям ВОЗ рассказали, чем болеют застрявшие на границе беженцы. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы ВОЗ беженцы граница Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Версия для печати Новости и статьи