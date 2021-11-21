Представители ВОЗ прямо сейчас общаются с беженцами

Находящиеся на белорусско-польской границе представители Всемирной организации здравоохранения пообщались с находящимися на белорусско-польской границе беженцами. На встречу с миссией ВОЗ их собралось немало. Люди надеются на помощь в открытии гуманитарного коридора в Евросоюз и рассказывают о своих семьях и желании работать. Только, мол, пропустите через границу! Один из беженцев кроме того пожаловался на действия польских силовиков, применивших против людей слезоточивый газ.
Беженцы также дали понять представителям ВОЗ, что их основная цель - не Польша, а Германия.