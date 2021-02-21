Представители войсковой части преподали «Урок мужества» ученикам Хоновской школы

Они рассказали школьникам о военных учебных заведениях и профессиях, которые там можно приобрести, об особенностях полевых учений и многом другом. Показали, как в армии учат боевым делам. Мальчики и девочки попробовали себя в сборке-разборке оружия, примерили бронежилет и каску.Ребята от мала до велика постарались. Порадовали своей замечательной выправкой, умением сдавать рапорт, командовать отделением, продемонстрировали строевой шаг, приемы и, конечно же, песню в строю. Они прочувствовали, насколько для мужчины важна служба в армии, и убедились, что солдатом быть почетно и не страшно.Принимающая сторона в свою очередь провела для гостей экскурсию в школьном краеведческом музее. И, что им особенно понравилось, пригласила на конкурс строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества.- Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени, - отметила директор учреждения образования Ирины Сыромолотова. - Память о них, бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, неподвластна времени. Она переживает века, ведь это связующее звено между прошлым и будущим. В нашем учреждении образования уже долгие годы из поколения в поколение передается память о мужестве, подвиге отцов, дедов и прадедов через различные формы работы с учащимися. Будем продолжать данную работу!Фото предоставила Ирина Сыромолотова