Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Представители власти и делового сообщества отметили 30-летие белорусского бизнеса совместным трудовым субботником

Представители власти и делового сообщества отметили 30-летие белорусского бизнеса совместным трудовым субботником

Представители власти и делового сообщества отметили 30-летие со дня принятия Закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь» проведением совместного трудового субботника. Акция состоялась сегодня в Пуховичском районе на территории строящегося детского сада и вспомогательной школы-интерната. Также участники мероприятия ознакомились с возможностями образцового бизнес-инкубатора малого предпринимательства, расположенного в городском поселке Руденск, посетили частное предприятие, оказывающее полный комплекс услуг доработки и хранения зернобобовых культур.


Первым в маршруте участников мероприятия значилось посещение одного из образцовых бизнес-инкубаторов страны УП «УИН». Здесь за короткое время смогли помочь гражданам в создании более десятка деловых инициатив. В основном инкубатор специализируется на поддержке строительного бизнеса, однако есть здесь и предприниматели, которые занимаются туризмом и работают с местными источниками сырья. Бизнес-инкубатор также помогает малому бизнесу группироваться и взаимодействовать с якорными предприятиями района.


Министр экономики Александр Червяков высоко оценил достижения районного бизнес хаба и особо отметил, что рад в субботний день находиться среди единомышленников, неравнодушных к развитию предпринимательства в Беларуси.
 
30 лет это уже определенная история. На этом промежутке времени многое происходило. Уже сегодня мы с вами можем подводить итоги. Я могу с уверенностью сказать, что белорусское предпринимательство состоялось. Предприниматели малого и среднего бизнеса вносят серьёзный вклад в развитие экономики и является опорой для государства.


Говоря об итогах совместной работы государства и бизнеса, Александр Червяков отметил, что граждане, которые работают в сфере среднего и малого бизнеса занимают 31,7 процента от общей численности занятых людей в экономике. 35 процентов налогов уплачивается предпринимателями, 30 процентов частный бизнес занимает в валовой добавленной стоимости, 31 процент - в доле экспорта товаров и 40 процентов - в экспорте услуг.


Нам есть чем гордиться, у нас хорошие результаты. Без частного бизнеса и без его знаний и компетенций мы бы этого не сделали. Министерство экономики продолжит поддерживать частный сектор. Основное направление, где будет оказываться финансовая государственная поддержка - это производственный бизнес. Мы в этом направление видим ниши, где предприниматели могли бы получить определённый положительный результат. Одна из них - кооперация с крупными предприятиями. Также особое внимание бизнесу стоит обратить и на импортозамещение. Сейчас мы работаем над поиском инструментов и ресурсов, которые будут комфортными для реализации данных проектов.
 
Кроме того, по словам Александра Червякова, Министерство экономики подготовило комплекс мер по запуску инвестиционного цикла.


Мы понимаем, что, чтобы запустить инвестиционный цикл нам нужно убрать все барьеры, которые мешают нам инвестировать. На этом мы сконцентрировали наш комплекс мер.
 
Данные меры, по словам Министра экономики состоят из трех блоков. Первый касается законодательства, которое определяет, что нужно сделать, чтобы инвестор приходил в страну и получал гарантии минимальных рисков и издержек.
 
В Минэкономики подготовили изменения в Декрет № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь». Они затрагивают все вопросы, связанные с гарантиями инвесторов.


Второй блок касается прединвестиционного и строительного циклов. Министр отметил, что иногда в стране тратятся месяцы и годы, чтобы начать строительство:
 
—  Есть определённые барьеры. Мы хотим услышать от делового сообщества, где эти барьеры нужно убрать, чтобы инвестиционный цикл не был больше года, чтобы его сократить в плане предоставления разрешений на землю, согласований, экспертиз. Прошу бизнес-союзы направить для участия своих экспертов в наших экспертных группах.
 
Третий блок касается финансов и того, где находить «длинные ресурсы».


После ознакомления с возможностями бизнес-инкубатора, участники переместились на предприятие ООО «Инфида», которое занимается чисткой, сушкой обработкой, транспортировкой и хранением зерна. Далее представители бизнеса, министерств и ведомств разделились на две группы и отправились заниматься благоустройством строящегося детского сада в поселке Дружный и руденской вспомогательной школы-интерната.
 
Заместитель Министра экономики Сергей Митянский помогал в строительстве детского сада. По его словам, объект выбран неслучайно: дети - будущее страны и работа над таким объектом тоже является вкладом в будущее.


Такие мероприятия проходят с 2016 года ежегодно за исключением прошлого года, когда началась пандемия. Руденск - город-спутник. Очень порадовало что в таких небольших городах есть инициативные люди, которые небезразличны к развитию своего края. В свою очередь государство продолжает поддерживать бизнес-идеи граждан. В прошлом году была оказана поддержка бизнесу, подверженному последствиям эпидемиологической ситуации. Это принесло положительный эффект. Несмотря на это были и сокращения численности в сфере малого и среднего бизнеса - около двух процентов. Мы надеемся, что в этом году эти показатели восстановятся. Государство всегда реагирует оперативно на предложения предпринимателей, чтобы не допустить закрытие предприятий, чтобы сохранялись рабочие места для наших людей, которые работают в коммерческих организациях.


Также, по его словам, прошлый год показал, что очень многие бизнесы смогли переориентироваться, нашли свои ниши и получили прибыль, сохранили рабочие места. Сергей Митянский поблагодарил представителей бизнеса за их социальную ответственность, ведь они в прошлом году помогали и медикам и тем, кто болел и нуждался в поддержке.










Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Белоруски вышли в 1/4 финала олимпийской квалификации по баскетболу 3х3
Словаки взяли верх над сборной Дании в матче мирового первенства по хоккею
Волейболисты сборной Беларуси обыграли Чехию в стартовом матче золотой Евролиги
Финны выиграли у немцев на чемпионате мира по хоккею
В Афганистане подорвали автобус со студентами
Минский тракторный завод празднует 75-летний юбилей - стрим
В Ливии из-за неисправности разбился истребитель Ливийской национальной армии
"Спутник" не удержал победу над "Неманом" в матче чемпионата Беларуси
При стрельбе в Майами ранены семь человек
Нетрезвый водитель сначала въехал в дерево, затем в автомобиль
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Легкость в мыслях необыкновенная
Представители власти и делового сообщества отметили 30-летие белорусского бизнеса совместным трудовым субботником
"Мешков Брест" стал вторым финалистом гандбольного Кубка Беларуси
БАТЭ разгромил «Славию» в матче чемпионата Беларуси по футболу
В беспорядках на западе Колумбии погибли не менее 10 человек
Американцы одолели норвежцев в игре группового раунда ЧМ по хоккею
Посмотрите, Минский ботанический сад сняли с дрона
Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытии новых рейсов "Белавиа"
Россияне победили команду Швейцарии на хоккейном чемпионате мира
Завершено обследование здания спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Сурганова в Минске
Саудовская Аравия сняла введенный из-за пандемии запрет на въезд из 11 стран
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Конченный
Гандболисты минского СКА вышли в финал Кубка Беларуси
В Румынии заявили о достижении коллективного иммунитета к COVID-19
Подразделения МЧС работают в столичном ФОКе по ул.Сурганова
Джокович стал победителем теннисного турнира в Белграде
На «Золотой пчелке» определили лауреатов и обладателей Гран-при
Правильно ли вы едите? Пройдите тест и узнаете
«Шахтер» одержал в чемпионате страны по футболу 11-ю победу подряд
Борец Арыйан Тютрин выиграл золото на турнире Гран-при "Иван Ярыгин - 2021" в Красноярске
МЧС подготовило памятку для родителей к летним каникулам
Поля цветущего рапса сняли с высоты птичьего полета
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
А теперь - горбатый
Казахстанцы разгромили итальянцев в матче ЧМ по хоккею
Ольга Говорцова получила право сыграть на "Ролан Гаррос"
Белорусский союз женщин выступает против различных санкций и необъективного отношения к Беларуси
Педагог из Витебска о выпускниках: каждый входит в душу по-разному и остается в ней на всю жизнь
Кот, разговаривающий во сне, повеселил юзеров сети
Белорусский детский фонд объявил Неделю детства "Пусть всегда будет солнце"
Фунгицидность листьев земляники
Чехи победили команду Великобритании на ЧМ по хоккею
"Витэн" обыграл БЧ в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
Республиканская спартакиада работников здравоохранения, ФСК "Санитас" стартовала в Пинске
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Случай на болоте
Молодой ученый Татьяна Ильич: «Порой настоящие открытия рождаются из случайных проб и ошибок»
Задержали администратора еще одного деструктивного Telegram-чата
Прощай, школа! В гимназии № 16 Минска прозвенел последний звонок
Авторы
СКАНИРУЙТЕ