Представители власти и делового сообщества отметили 30-летие белорусского бизнеса совместным трудовым субботником

Первым в маршруте участников мероприятия значилось посещение одного из образцовых бизнес-инкубаторов страны УП «УИН». Здесь за короткое время смогли помочь гражданам в создании более десятка деловых инициатив. В основном инкубатор специализируется на поддержке строительного бизнеса, однако есть здесь и предприниматели, которые занимаются туризмом и работают с местными источниками сырья. Бизнес-инкубатор также помогает малому бизнесу группироваться и взаимодействовать с якорными предприятиями района.высоко оценил достижения районного бизнес хаба и особо отметил, что рад в субботний день находиться среди единомышленников, неравнодушных к развитию предпринимательства в Беларуси.Говоря об итогах совместной работы государства и бизнеса, Александр Червяков отметил, что граждане, которые работают в сфере среднего и малого бизнеса занимают 31,7 процента от общей численности занятых людей в экономике. 35 процентов налогов уплачивается предпринимателями, 30 процентов частный бизнес занимает в валовой добавленной стоимости, 31 процент - в доле экспорта товаров и 40 процентов - в экспорте услуг.Кроме того, по словам Александра Червякова, Министерство экономики подготовило комплекс мер по запуску инвестиционного цикла.Данные меры, по словам Министра экономики состоят из трех блоков. Первый касается законодательства, которое определяет, что нужно сделать, чтобы инвестор приходил в страну и получал гарантии минимальных рисков и издержек.Второй блок касается прединвестиционного и строительного циклов. Министр отметил, что иногда в стране тратятся месяцы и годы, чтобы начать строительство:Третий блок касается финансов и того, где находить «длинные ресурсы».После ознакомления с возможностями бизнес-инкубатора, участники переместились на предприятие ООО «Инфида», которое занимается чисткой, сушкой обработкой, транспортировкой и хранением зерна. Далее представители бизнеса, министерств и ведомств разделились на две группы и отправились заниматься благоустройством строящегося детского сада в поселке Дружный и руденской вспомогательной школы-интерната.помогал в строительстве детского сада. По его словам, объект выбран неслучайно: дети - будущее страны и работа над таким объектом тоже является вкладом в будущее.Также, по его словам, прошлый год показал, что очень многие бизнесы смогли переориентироваться, нашли свои ниши и получили прибыль, сохранили рабочие места. Сергей Митянский поблагодарил представителей бизнеса за их социальную ответственность, ведь они в прошлом году помогали и медикам и тем, кто болел и нуждался в поддержке.