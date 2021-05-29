Представители власти и делового сообщества отметили 30-летие белорусского бизнеса совместным трудовым субботником

Представители власти и делового сообщества отметили 30-летие со дня принятия Закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь» проведением совместного трудового субботника. Акция состоялась сегодня в Пуховичском районе на территории строящегося детского сада и вспомогательной школы-интерната. Также участники мероприятия ознакомились с возможностями образцового бизнес-инкубатора малого предпринимательства, расположенного в городском поселке Руденск, посетили частное предприятие, оказывающее полный комплекс услуг доработки и хранения зернобобовых культур.
Первым в маршруте участников мероприятия значилось посещение одного из образцовых бизнес-инкубаторов страны УП «УИН». Здесь за короткое время смогли помочь гражданам в создании более десятка деловых инициатив. В основном инкубатор специализируется на поддержке строительного бизнеса, однако есть здесь и предприниматели, которые занимаются туризмом и работают с местными источниками сырья. Бизнес-инкубатор также помогает малому бизнесу группироваться и взаимодействовать с якорными предприятиями района.
Министр экономики Александр Червяков высоко оценил достижения районного бизнес хаба и особо отметил, что рад в субботний день находиться среди единомышленников, неравнодушных к развитию предпринимательства в Беларуси.
— 30 лет это уже определенная история. На этом промежутке времени многое происходило. Уже сегодня мы с вами можем подводить итоги. Я могу с уверенностью сказать, что белорусское предпринимательство состоялось. Предприниматели малого и среднего бизнеса вносят серьёзный вклад в развитие экономики и является опорой для государства.
Говоря об итогах совместной работы государства и бизнеса, Александр Червяков отметил, что граждане, которые работают в сфере среднего и малого бизнеса занимают 31,7 процента от общей численности занятых людей в экономике. 35 процентов налогов уплачивается предпринимателями, 30 процентов частный бизнес занимает в валовой добавленной стоимости, 31 процент - в доле экспорта товаров и 40 процентов - в экспорте услуг.
— Нам есть чем гордиться, у нас хорошие результаты. Без частного бизнеса и без его знаний и компетенций мы бы этого не сделали. Министерство экономики продолжит поддерживать частный сектор. Основное направление, где будет оказываться финансовая государственная поддержка - это производственный бизнес. Мы в этом направление видим ниши, где предприниматели могли бы получить определённый положительный результат. Одна из них - кооперация с крупными предприятиями. Также особое внимание бизнесу стоит обратить и на импортозамещение. Сейчас мы работаем над поиском инструментов и ресурсов, которые будут комфортными для реализации данных проектов.
Кроме того, по словам Александра Червякова, Министерство экономики подготовило комплекс мер по запуску инвестиционного цикла.
— Мы понимаем, что, чтобы запустить инвестиционный цикл нам нужно убрать все барьеры, которые мешают нам инвестировать. На этом мы сконцентрировали наш комплекс мер.
Данные меры, по словам Министра экономики состоят из трех блоков. Первый касается законодательства, которое определяет, что нужно сделать, чтобы инвестор приходил в страну и получал гарантии минимальных рисков и издержек.
— В Минэкономики подготовили изменения в Декрет № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь». Они затрагивают все вопросы, связанные с гарантиями инвесторов.
Второй блок касается прединвестиционного и строительного циклов. Министр отметил, что иногда в стране тратятся месяцы и годы, чтобы начать строительство:
— Есть определённые барьеры. Мы хотим услышать от делового сообщества, где эти барьеры нужно убрать, чтобы инвестиционный цикл не был больше года, чтобы его сократить в плане предоставления разрешений на землю, согласований, экспертиз. Прошу бизнес-союзы направить для участия своих экспертов в наших экспертных группах.
Третий блок касается финансов и того, где находить «длинные ресурсы».
После ознакомления с возможностями бизнес-инкубатора, участники переместились на предприятие ООО «Инфида», которое занимается чисткой, сушкой обработкой, транспортировкой и хранением зерна. Далее представители бизнеса, министерств и ведомств разделились на две группы и отправились заниматься благоустройством строящегося детского сада в поселке Дружный и руденской вспомогательной школы-интерната.
Заместитель Министра экономики Сергей Митянский помогал в строительстве детского сада. По его словам, объект выбран неслучайно: дети - будущее страны и работа над таким объектом тоже является вкладом в будущее.
— Такие мероприятия проходят с 2016 года ежегодно за исключением прошлого года, когда началась пандемия. Руденск - город-спутник. Очень порадовало что в таких небольших городах есть инициативные люди, которые небезразличны к развитию своего края. В свою очередь государство продолжает поддерживать бизнес-идеи граждан. В прошлом году была оказана поддержка бизнесу, подверженному последствиям эпидемиологической ситуации. Это принесло положительный эффект. Несмотря на это были и сокращения численности в сфере малого и среднего бизнеса - около двух процентов. Мы надеемся, что в этом году эти показатели восстановятся. Государство всегда реагирует оперативно на предложения предпринимателей, чтобы не допустить закрытие предприятий, чтобы сохранялись рабочие места для наших людей, которые работают в коммерческих организациях.
Также, по его словам, прошлый год показал, что очень многие бизнесы смогли переориентироваться, нашли свои ниши и получили прибыль, сохранили рабочие места. Сергей Митянский поблагодарил представителей бизнеса за их социальную ответственность, ведь они в прошлом году помогали и медикам и тем, кто болел и нуждался в поддержке.
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Представители власти и делового сообщества отметили 30-летие белорусского бизнеса совместным трудовым субботником
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