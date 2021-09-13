Представители УВКБ ООН в Беларуси и Красного Креста помогли беженцам на польско-белорусской границе

На польско-белорусской границе продолжает находиться группа беженцев – 32 выходца из Афганистана. Среди них есть женщины и дети. Представители УВКБ ООН в Беларуси и Белорусского Общества Красного Креста оказали им помощь, сообщили на сайте Госпогранкомитета Беларуси.
«В условиях отсутствия какой-либо помощи с польской стороны Госпогранкомитет во второй раз предоставил возможность Управлению Верховного комиссара ООН в Беларуси и Белорусскому Обществу Красного Креста оставить на линии границы предметы первой необходимости, продуктовые наборы и воду для беженцев, которых почти месяц назад польские силовики задержали на территории Польши и доставили к белорусской границе», – отметили в ГПК.
Там подчеркнули, что «во время передачи гуманитарной помощи афганцы открыто говорили, что они все истощены, находятся в подавленном состоянии, но надеются на рассмотрение польской стороной поданных через правозащитников прошений о предоставлении статуса беженцев в странах Евросоюза».
В Госпогранкомитете обратили внимание на следующий факт: «Несмотря на то что беженцы находятся на территории Польши, а их документы – в польских правозащитных организациях, официальные польские власти не принимают никаких мер для разрешения ситуации». «Вместо этого польская пограничная стража установила забор из колючей проволоки, которая лишает физической возможности оказать любую помощь беженцам со стороны Польши. Представители польских силовиков, находящиеся на линии границы, по-прежнему не пускают к беженцам ни правозащитников, ни гуманитарные организации, ни журналистов».
«Подобного рода действия не только препятствует получению достоверной информации для международных организаций и европейской общественности, но и способствуют сокрытию незаконных действий Польши в отношении людей, бегущих от войн и ищущих защиту в странах Евросоюза», – резюмировали в Госпогранкомитете.
Фото: ГПК