Представители УВКБ ООН и МОМ проинформированы об оценке со стороны Беларуси ситуации на границе

В Министерстве иностранных дел Беларуси 9 ноября состоялась встреча заместителя начальника главного управления многосторонней дипломатии МИД Александра Опимаха с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо и представителем Международной организации по миграции в Беларуси (МОМ) Махым Оразмухаммедовой. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
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В ходе встречи представители международных организаций были проинформированы об оценке со стороны Беларуси актуальной ситуации на белорусско-польской границе. Обсуждены возможности организации взаимодействия заинтересованных в целях обеспечения интересов уязвимых людей, направляющихся в страны ЕС в поисках убежища.