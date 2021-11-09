Представители УВКБ ООН и МОМ проинформированы об оценке со стороны Беларуси ситуации на границе

В ходе встречи представители международных организаций были проинформированы об оценке со стороны Беларуси актуальной ситуации на белорусско-польской границе. Обсуждены возможности организации взаимодействия заинтересованных в целях обеспечения интересов уязвимых людей, направляющихся в страны ЕС в поисках убежища.