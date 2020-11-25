Диплом I степени Международного научно-исследовательского конкурса «Достижения вузовской науки –2020» получила работа кандидата филологических наук, доцента кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения Любови Луц и курсанта факультета техносферной безопасности Максима Якимюка. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Тема научной работы звучала так: «Спиндокторинг как эффективный менеджмент новостных потоков в массовой коммуникации». Спиндокторинг – это один из методов PR. Как уточнили в пресс-службе, под ним подразумевается «искаженное повествование о событиях, призванное создать положительную картину о личности или компании».
Авторы работы проанализировали технологии спиндокторинга в кризисной агрессивной коммуникационной среде и представили современный взгляд на основные приемы информационно-психологического воздействия на аудиторию.
Фото: УГЗ МЧС
Опубликовано:
741
Представители Университета гражданской защиты МЧС взяли I место на международном научно-исследовательском конкурсе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter