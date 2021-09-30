Представители ЦИК Беларуси будут наблюдать за выборами в Узбекистане

Соответствующее заявление сделал временный поверенный в делах Республики Узбекистан в Беларуси Рахматулла Назаров на брифинге, посвященном президентским выборам в Узбекистане. Известно, что избирательная кампания в стране стартовала 23 июля, а сами выборы пройдут 24 октября. Рахматулла Назаров рассказал, что приглашение в белорусский ЦИК через МИД было отправлено больше месяца назад. На данный момент предполагается, что со стороны Беларуси в Узбекистан приедут пять наблюдателей, а также председатель Исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Рахматулла Назаров отметил, что за процессом подготовки, проведения выборов, голосованием избирателей будут наблюдать тысячи представителей политических партий, органов самоуправления граждан и сотни международных наблюдателей и журналистов. Он дополнил:

– В период избирательной кампании создаются равные условия и здоровая конкурентная среда для всех политических партий и выдвинутых ими кандидатов.

К слову, ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов от всех пяти политических партий. Также, по словам временного поверенного, граждане Узбекистана и студенты, которые обучаются в Минске, смогут проголосовать в посольстве Узбекистана в Беларуси или же использовать мобильные урны, которые будут организованы по всей республике.

Рахматулла Назаров уточнил:

– На сегодняшний день в Беларуси обучается много наших студентов, поэтому, согласно законодательству, будут организованы мобильные урны, где можно отдать свой голос с 14 по 20 октября. Планируем охватить все регионы Беларуси, начнем с Гомельской области, а потом продолжим в Новополоцке, где обучается более 100 студентов из Узбекистана.

По всему миру на предстоящих выборах президента Узбекистана планируется создать 10 776 избирательных участков. В 37 странах мира создано 54 избирательных участка при дипломатических и иных представительствах Узбекистана за рубежом.

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