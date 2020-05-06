Представители профсоюзов возложили цветы к памятнику казненным советским патриотам

Члены Ленинского районного Минска объединения организаций профсоюзов сегодня возложили цветы к памятнику казненным советским патриотам. Мемориал установлен на улице Октябрьской около Минского дрожжевого комбината. На этом месте 26 октября 1941 года фашисты казнили подпольщиков Володю Щербацевича, Кирилла Труса и Марию Брускину.

— Прошло 75 лет с момента победы советского народа в Великой Отечественной войне, но значимость событий нисколько не снижается, а только возрастает. На этой дате строится воспитание нашего подрастающего поколения. Благодаря работе, что проводится сегодня в учреждениях образования, учителям истории, которые рассказывают детям о том, какой ценой отстаивалась наша свобода и независимость, молодые люди все больше узнают о войне, — считает председатель объединения Александр Якушик.

По его словам, профсоюзы организуют встречи школьников с ветеранами, где пожилые люди говорят о своих подвигах, о том, что им пришлось пережить в военные годы:

— Мы также участвуем в возложении цветов к мемориалам, приводим в порядок памятники, которые находятся на территории района, оказываем материальную и благотворительную помощь ветеранам, к празднику им будут направлены поздравительные открытки.

Александр Якушик рассказал, что во время Великой Отечественной войны погиб его дедушка. А отец — Василий Александрович Якушик — в составе 1-го Белорусского фронта дошел до Праги, где получил тяжелое ранение. Находился в госпитале и вернулся домой спустя полгода после окончания войны.