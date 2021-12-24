Представители НОК поздравили ребят из Чаусской областной средней школы

Акция «Наши дети» с каждым днем набирает обороты, все больше адресов на карте страны, куда приходят теплые эмоции и подарки. Сегодня праздник состоялся в Чаусской областной средней школе. Руководство Национального олимпийского комитета поздравило учреждение образования, где учатся 100 ребят. На праздник приехали президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, а также известные спортсмены – чемпионы и призеры Олимпийских игр Александр Богданович, Сергей Новиков, Вадим Стрельцов и Ирина Курочкина. Учащиеся Чаусской областной средней школы получили в подарок от гостей оборудование для модернизации компьютерного класса – мультиборд, а также спортивный инвентарь, сладкие подарки и фрукты. Ребята и гости поучаствовали в новогоднем представлении.

– Мне вдвойне приятно быть у вас, потому что Могилевская область – моя малая родина. Я сам родился в Могилеве и полжизни прожил в Могилевской области. Знаете, в каком бы возрасте мы ни были, всегда верим в чудеса, хотим, чтобы исполнялись наши мечты и желания. И это волшебное новогоднее время наиболее близко к тому, чтобы все это исполнилось. Яркий тому пример – наши именитые спортсмены, которые сидят здесь рядом. Они из простых семей и когда-то начинали свой спортивный путь. Но у них было большое желание, они стремились к своей мечте и ее достигли, – отметил во время праздничного представления президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

Он пожелал детям здоровья, счастья и радости. А еще исполнения желаний и стремления стать великими спортсменами:

– Спасибо, что пригласили на свой праздник и показали такое прекрасное представление. Мы думали, что приехали к спортсменам, а здесь и театр, и IT-технологии.

Спортсмен Александр Богданович был приятно удивлен способностями и талантом ребят:

– Приехали с подарками, а получили хорошее праздничное настроение. Ваши эмоции дают большой заряд позитива – то, чего не хватает взрослым: детского счастья, улыбок. Нам очень приятно, что дарите свое тепло. В вас я увидел себя. Помню, как сам сидел на лавочке и смотрел, когда приезжали спортсмены. Я помню олимпийских чемпионок Янину Корольчик, Екатерину Карстен. Поверьте, все в ваших руках. Ничего невозможного не бывает, и я это знаю. Здесь сидят чемпионы, которые верили в то, что они могут!

Сергей Новиков также остался в восторге от постановки:

– Школа со спортивным уклоном, но таланты у вас и в творчестве. Радует, что вы развиваетесь не только как спортсмены, но как личности и люди. Я тоже начинал свою спортивную карьеру в Чаусах. Мне казалось, что это несбыточное желание – стать титулованным спортсменом. Но все достигается благодаря труду. У вас есть на кого равняться. Отсюда родом Динара Алимбекова – олимпийская чемпионка, которая выступает на международной арене. Надеюсь, будете за ней следить во время зимней Олимпиады в Токио. Хотел бы поздравить всех с предстоящими праздниками. Пусть все желания, которые вы загадали, сбудутся!

Дети, а в спектакле «Сказка о непотерянном времени» участвовали три десятка ребят, еще раз напомнили, как важно ценить каждую минуту своей жизни и не терять время в гаджетах. Девятиклассник Денис Леплин сыграл одну из главных ролей – Царя. Именно он искал себе невесту и остановил свой выбор на … Ирине Курочкиной.

– Решили добавить интерактив в представление. Волновался, но вовремя справился с переживаниями. Увлекаюсь биатлоном, а спорт закаляет, учит не пасовать. Уже участвовал в новогодних постановках, в прошлом году был Кощеем. В этом году произошел карьерный рост, – смеется Денис.

Педагог-организатор школы Вероника Семенчикова рассказала, что готовиться к празднику было сложно – дети совмещают и учебу, и тренировки:

– Но мы очень благодарны ребятам: после тренировок они не сидели в телефонах, а с радостью бежали на репетицию. На всю подготовку ушло примерно две недели. Изначально окончательной версии сценария не было. Сюжет постановки и какие-то интересные задумки появлялись в ходе репетиций, что-то предлагала я, что-то находили дети. Участвовать в этом представлении хотели все – наши ребята очень талантливые и отзывчивые.

После спектакля гости подарили школе ценные подарки, а Ирина Курочкина разыграла презенты от себя. Выиграл подарок ученик 10-го класса Максим Гончаров: точно ответил на вопрос, когда она завоевала свою медаль. Оказалось, что мальчик – земляк спортсменки: родом из Круглянского района. Парень пообещал: ребята оправдают ожидания взрослых:

– Мы будем идти вперед уверенными шагами!

Ученик подарил от школы главе НОК Виктору Лукашенко настенные часы как напоминание о новогодней сказке и о том, что благодаря поддержке взрослых дети не тратят время даром, а проводят его с пользой. После ребята не упустили возможность сделать селфи со спортсменами, а еще взять у них автографы. После представления гости ознакомились с тренировочной базой учреждения образования.

В Чаусской областной школе из 18 районов Могилевской области проходят обучение 100 детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Школа была создана 1 сентября 2014 года на базе Чаусской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В учреждении функционируют семь специализированных спортивных классов по биатлону и тяжелой атлетике. Учебно-тренировочный процесс проводят тренеры-преподаватели Могилевской СДЮШОР БФСО «Динамо» (отделение тяжелой атлетики) и СДЮШОР Чаусского района (отделение биатлона).

Для организации учебно-тренировочного процесса в школе имеются современный зал тяжелой атлетики, реконструированный за счет средств Государственного таможенного комитета, хоккейная и футбольная площадки, площадка для стритбола. В 2020 году в Чаусах открыт биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой на 1,5 км и системой искусственного оснеживания. В комплекс входит биатлонное стрельбище на 18 стрелковых коридоров и административное здание с трибуной на 500 мест.

Фото Национального олимпийского комитета.