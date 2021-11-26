Представители научного сообщества государств-участников СНГ приняли декларацию в контексте глобальных вызовов

Принятием Декларации «Наука в контексте глобальных вызовов» завершился III Форум ученых государств – участников СНГ. В мероприятии приняли участие более 150 руководителей и ведущих ученых академий наук и крупнейших научных и исследовательских центров, учебных организаций стран СНГ. Подробности сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
Декларация представляет собой объемный документ, в котором обозначены общие принципы, цели и задачи сотрудничества в научной сфере, ключевые направления взаимодействия и особенности фундаментальных исследований современного этапа. Документ был составлен по результатам работы трех секций форума.
Заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Бекетжан Жумаханов отметил, что развитию и укреплению интеграционных процессов в сфере науки на протяжении всего периода существования СНГ уделялось особое внимание. При этом главным достижением можно считать сохранение общего научного и образовательного пространства, укрепление связей и расширение контактов между сообществом ученых и научными организациями стран Содружества.
«В современных условиях углубления и диверсификации интеграционных процессов на пространстве СНГ, необходимости обеспечения устойчивого развития государств – участников Содружества в контексте перехода к цифровой модели экономики многократно увеличивается значение науки, прежде всего фундаментальной, как одной из главных основ процветания и благополучия будущих поколений», – подчеркнул Бекетжан Жумаханов.
Взаимодействие в научной сфере основывается на стратегии взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Базисными при этом выступают такие принципы, как сохранение и дальнейшее развитие исторических и культурных связей народов стран СНГ; объединение усилий для реализации национальных интересов при выполнении научных программ и проектов; формирование взаимовыгодных партнерских отношений научных организаций стран СНГ, а также гибкость форматов коллективного сотрудничества и механизмов принятия решений при реализации совместных научных исследований.
В настоящее время научно-техническая политика, проводимая государствами Содружества, направлена на объединение усилий ученых стран СНГ в поиске новых форм взаимодействия в сфере научных исследований для решения проблем по модернизации национальных социально-экономических систем и повышению уровня благосостояния и качества жизни людей.
По мнению дипломата, форумы ученых стран Содружества способствуют развитию механизмов научной дипломатии как особой формы международного научно-технического сотрудничества. Они становятся заметными событиями в гуманитарной сфере.
Фото пресс-службы Исполкома СНГ