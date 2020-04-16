Представители Минздрава, ЖКХ и Центра по оздоровлению отвечают на актуальные вопросы о COVID-19» - СТРИМ

По итогам стрима специалистов Министерства здравоохранения (14.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня, во время очередного онлайн-включения специалисты Министерства здравоохранения, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения ответят на них.

Участники:

1. Начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Республики Беларусь Александр Пацеев;

2. Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило;

3. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.