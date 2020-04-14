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  2. Представители Минздрава отвечают на актуальные вопросы в режиме онлайн (стрим)

Представители Минздрава отвечают на актуальные вопросы в режиме онлайн (стрим)

Представители Министерства здравоохранения сегодня проводят очередную онлайн-конференцию - она стартует в 13.00.

По итогам стрима министра здравоохранения Владимира Караника, состоявшегося 8 апреля, были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы, проинформировали в пресс-службе Минздрава.

Сегодня во время очередного онлайн-включения специалисты Министерства здравоохранения ответят на них.

В онлайн-конференции «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология» принимают участие:

заместитель Министра здравоохранения Елена Богдан, главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда, главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Татьяна Бурдь и врач акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта «Мама PRO» Диана Мардас.

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В ходе трансляции можно задать свои вопросы в чате, они будут проанализированы, ответы на наиболее актуальные из них прозвучат во время следующих стримов.

Вопросы могут касаться не только медицины. В ближайшие дни запланирован стрим со специалистами Министерства образования, Министерства жилищно-кумунального хозяйства, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. 



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