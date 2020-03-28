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Представители Минприроды по всей стране сегодня высаживают деревья

В теплое субботнее утро группы представителей Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по всей стране дали старт акции "Обустроим малую родину".



В Минске отправной точкой для начала кампании стал сквер "Полянка". В акции принял участие первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук, а также заместитель министра Александр Корбут. Всего в рабочей группе было чуть более десятка членов. К посадке подготовили более 30 деревьев мелколистной липы. К слову, эта порода растет до 400 лет и достигает до 30 метров в высоту.




- Каждый человек должен посадить дерево и желательно не одно - оставить позитивный след в истории, - убежден первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук. - Наша страна очень красива, и одна из самых главных достопримечательностей, на мой взгляд, наличие большого количества зелени. Около 40% в государстве занимают леса. Мало европейских стран могут похвастаться таким богатством. Нам важно поддерживать этот уровень, а лучше ещё и увеличивать. Сегодня мы заложили маленькую аллею, но, уверен, она станет хорошим примером для наших детей и внуков.




Основная идея акции «Обустроим малую родину» в том, что каждый житель страны или организация могут внести свой вклад в благоустройство города, района, жилого двора, ближайшего парка или сквера, природного объекта. Это может быть обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, посадка деревьев или кустарников, оформление клумб, обустройство детских площадок, участие в различных экологических акциях и образовательных мероприятиях.



К слову, в прошлом году на территориях населенных пунктов было посажено 551,9 тысяч деревьев. А площадь озелененных территорий в городах, районных центрах увеличилась на 2592,3 га. При этом в 88 городах и районных центрах уровень озелененности  достиг требуемого показателя в 40%.


Территориальные органы Минприроды и заинтересованные службы собирают предложения от населения о предпочтительных местах посадки древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования населенных пунктов. Все эти предложения оперативно проанализируют. А желающих принять участие в озеленении уведомят о выбранных для посадки территориях, датах проведения посадок в каждом районе города или сельского населенного пункта. Весь материал для посадки будет предложен, ничего самим закупать не требуется.

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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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