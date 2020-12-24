Представители МИД СНГ обсудили взаимодействие в ЮНЕСКО

Межмидовские консультации на тему «О взаимодействии государств – участников СНГ в рамках ЮНЕСКО» прошли в формате видео-конференц-связи, сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.
На мероприятии обсуждались различные аспекты деятельности и перспективные направления взаимодействия стран Содружества в рамках ЮНЕСКО.
Также была отмечена необходимость выработки консолидированной позиции в отношении реформирования и управления ЮНЕСКО, а также по магистральным вопросам бюджетно-административного характера и выборов в состав руководящих и вспомогательных органов.
Кроме того, были обсуждены проблематика восстановления объектов всемирного наследия, пострадавших в ходе вооруженных конфликтов, а также вопросы СМИ и свободы выражения мнений, антидопинговой программы Организации, подготовки рекомендаций в области этики искусственного интеллекта и по «открытой науке».
«Участники консультаций обсудили перспективы налаживания сотрудничества между Исполнительным комитетом СНГ и ЮНЕСКО. Очередные консультации по тематике взаимодействия в рамках ЮНЕСКО планируется провести в Москве в сентябре будущего года», – уточнили в пресс-службе.
Фото пресс-службы Исполкома СНГ
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