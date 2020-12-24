Представители МИД СНГ обсудили взаимодействие в ЮНЕСКО

На мероприятии обсуждались различные аспекты деятельности и перспективные направления взаимодействия стран Содружества в рамках ЮНЕСКО.Также была отмечена необходимость выработки консолидированной позиции в отношении реформирования и управления ЮНЕСКО, а также по магистральным вопросам бюджетно-административного характера и выборов в состав руководящих и вспомогательных органов.Кроме того, были обсуждены проблематика восстановления объектов всемирного наследия, пострадавших в ходе вооруженных конфликтов, а также вопросы СМИ и свободы выражения мнений, антидопинговой программы Организации, подготовки рекомендаций в области этики искусственного интеллекта и по «открытой науке».– уточнили в пресс-службе.Фото пресс-службы Исполкома СНГ