Представители МИД Беларуси и Швейцарии обсудили сдерживание распространения COVID-19

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел сегодня телефонный разговор с исполняющей обязанности Государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти Ланг, сообщает пресс-служба МИД нашей страны.

Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-швейцарской повестки дня, актуальную ситуацию в регионе, тематику многостороннего сотрудничества, затронули ход избирательной кампании в Беларуси, обменялись информацией о шагах Беларуси и Швейцарии по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Особое внимание было уделено перспективам реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита члена Федерального совета, руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в Беларусь в феврале 2020 года.