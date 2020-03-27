Представители МИД Беларуси и посол Австрии возложили цветы к памятнику австрийским жертвам нацизма в Тростенце

Мероприятие прошло в знак солидарности и поддержки общих усилий по сохранению памяти о трагедии Второй мировой войны, рассказали в МИД Беларуси.

Год назад в церемонии открытия памятника в память об австрийских гражданах, погибших в лагере смерти Тростенец в годы Второй мировой войны, ровно год назад приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц.

В этом году МИД Беларуси поддержало инициативу Посла Австрийской Республики в Республике Беларусь Алойзии Вёргеттер отметить годовщину открытия монумента «Массив имен» и возложить цветы к памятнику австрийским жертвам нацизма в Тростенце.

- Эта акция имеет особый символический характер в преддверии празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, - отметили в дипломатическом ведомстве.

Планируется продолжить двустороннее сотрудничество в историко-мемориальной сфере, включая расширение контактов между научными и музейными учреждениями Беларуси и Австрии.