Представители ГКНТ возложили цветы к памятнику-скульптуре Скорбящей матери

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику-скульптуре Скорбящей матери, которая находится в столичном Парке Челюскинцев. Мероприятие организовали представители Государственного комитета по науке и технологиям и Национального центра интеллектуальной собственности.

Председатель ГКНТ Александр Шумилин заметил, что место выбрано символично:

—В моем понимании Родина ассоциируется именно с матерью. Поэтому мы пришли возложить цветы именно сюда. Скорбь матери о погибших сыновьях самая большая боль, она не сравнится ни с чем другим. После войны множество матерей, к великому сожалению, не дождались своих детей. Я горжусь тем, что мы сохранили все памятники тех печальных событий и великого подвига. Прийти накануне 9 Мая сюда, вспомнить историю и героизм наших дедов и прадедов, поклониться и поблагодарить их за их жертву — все это очень важно.

Глава ГКНТ также рассказал, что для него лично данная акция имеет особое значение:

— У нас в стране нет практически ни одной семьи, которую бы не затронула война. У меня в семье оба деда воевали на фронтах, оба награждены медалями «За отвагу». Моя бабушка была партизанской связной, разведчицей в знаменитом партизанском отряде Константина Заслонова. Мои предки наравне со многими ковали Великую Победу. Возложение цветов к скульптуре в частности и праздник 9 Мая в целом лично для меня — это не просто победа над фашизмом, но и память о моих родственниках, которые преодолели все трудности и победили.

Александр Шумилин с большим сожалением обратил внимание на то, что многие сегодня пытаются переписать историю, демонтируя в своих странах скульптуры и памятники, забывая о людях и их жертвах. Наша страна должна несмотря ни на что сохранить память:

— В Беларуси мы точно не забываем и не забудем, ведь именно на территории нашей страны во многом писалась история Великой Отечественной войны. С первых дней ее начала именно наш героический народ начал бороться с фашизмом. Нас не сломили даже в самых сложных условиях — наши деды и прадеды вели партизанскую войну. Наш народ не смирился и продемонстрировал свой стержень. Важно это помнить. Помнить нашу историю, ведь тот, кто ее забывает, не имеет будущего. А у нас оно есть. Сегодня мы развиваем свою независимую и красивую страну.