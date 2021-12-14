Представители БСЖ посетили в Гродно молодых беженок, недавно родивших двух девочек и мальчика

В день празднования 30-летия со дня образования общественной организации в Гродненский областной перинатальный центр приехали представители Белорусского союза женщин.





В настоящее время здесь находятся три родильницы, малыши которых появились на свет благодаря помощи гродненских медиков. О молодой маме Силан заботились не только по-медицински, но и по-матерински. Девушка постоянно переживала и волновалась о том, что далеко от родных. Счастливый отец Рэджи с нетерпением ждет в кризисном центре, хочет поскорее увидеть сына. Мальчик весом 3,5 килограмма здоров, и это главное.





Заместитель главного врача по организационно-методической работе Гродненского областного клинического перинатального центра Екатерина Новосад рассказала, что женщины пробудут у них столько, сколько необходимо:

– В настоящее время в стационаре находятся четыре женщины, одна была сегодня выписана в связи с отсутствием рисков для нее и плода. Три родильницы находятся у нас вместе с детками, которые появились на свет путем кесарева сечения по медицинским показаниям. Мамы, две девочки и один мальчик обеспечены всем необходимым. Еще одна будущая мама находится на сохранении.





Председатель Гродненской областной организации БСЖ Ирина Степаненко рассказала о важном событии:

– Вот уже 30 лет наша организация живет с лозунгами «Ни одного брошенного ребенка» и «Чужих детей не бывает». Когда на белорусско-польской границе случилась беда, и семьи с детьми оказались брошены на произвол судьбы – мы незамедлительно включились в работу. В лагере находимся постоянно, поэтому все вопросы решаются на системной основе. Ежедневно осуществляем мониторинг проблем беженцев, стараемся помочь по возможности всем. Сегодня по всей стране стартует акция «Наши дети», поэтому мы приехали в перинатальный центр не случайно. Уверена, что в своей стране они не получили бы такой квалифицированной помощи, как здесь.

























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