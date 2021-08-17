Представители Беларуси приняли участие в антитеррористической тренировке в Москве

Как отметили в пресс-бюро АТЦ, целью мероприятия была «подготовка сотрудников оперативных подразделений компетентных органов стран Содружества к согласованным практическим действиям по выявлению признаков подготовки террористических актов на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли, а также их пресечению в ходе первого этапа совместного антитеррористического учения «Каспий-Антитеррор – 2021».Для участия в тренинге в Москву прибыли делегации органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана; органов СНГ – Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ), Секретариата Совета министров обороны (СМО); Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР); представители факультета комплексной безопасности Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.Как подчеркнули в пресс-бюро, проведенный тренинг «стал одним из подготовительных элементов совместного антитеррористического учения компетентных органов государств – участников СНГ «Каспий-Антитеррор – 2021», ключевые вопросы которого будут связаны с технологиями обеспечения безопасности прикаспийского региона». Первый этап учения пройдет на территории восьми государств Содружества (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана) с 23 по 26 августа, второй этап (силовая фаза) – 2 сентября в Актау (Казахстан).