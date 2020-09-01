Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, что стратегия шведских властей, которые не стали вводить жесткие меры, может оказаться эффективной, если люди будут вести себя ответственно. Он отметил, что ограничения наносят удар по населению и бизнесу и странам нужно помогать избегать карантина, пишет "Коммерсантъ".
Фото: pixabay.com
«Главным аспектом их подхода было то, что правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», – сказал Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.
После начала пандемии власти Швеции решили не вводить жестких карантинных мер. Они ожидали, что у населения выработается коллективный иммунитет и заболеваемость постепенно сойдет на нет. Однако уровень смерти в стране повысился. В первые шесть месяцев в Швеции умерли 51 405 человек. По данным Государственного управления статистики, это самое высокое число смертей за аналогичный период с 1869 года.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано более 84 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 5,8 тысячи. Данные по числу выздоровевших не приводятся.
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Представитель ВОЗ: странам нужно помогать избегать карантина
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