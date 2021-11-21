Представитель ВОЗ: мы мобилизуем нашу помощь беженцам в плане оказания поддержки медикаментами

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Говоря о реакции ВОЗ на применение польской стороной слезоточивого газа и химикатов, Геральд Рокеншауб обратил внимание, что использование этих средств может вызывать определенные медицинские проблемы:Геральд Рокеншауб также обозначил, что завтра в Беларусь прибудет региональный директор ВОЗ Ханс Клюге: