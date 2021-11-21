Представитель ВОЗ: мы мобилизуем нашу помощь беженцам в плане оказания поддержки медикаментами

Об этом заявил директор по чрезвычайным ситуациям регионального бюро ВОЗ Геральд Рокеншауб, который сегодня находится на белорусско-польской границе:
- Ситуацию как минимум можно назвать непростой, вызывает большую озабоченность. Мы опросили присутствующих. У некоторых беженцев имелись жалобы на здоровье. У них есть хронические заболевания. Белорусские власти помогают в решении ряда проблем. Мы, как представители Всемирной организации здравоохранения, также вступаем в диалог, узнаем, что мы можем сделать со своей стороны. Может быть, предоставить медикаменты, медицинские принадлежности, содействовать в развитии необходимой медицинской инфраструктуры? Нас прежде всего интересует медицинский аспект проблемы. Работа уже началась. Мы мобилизуем нашу помощь в плане оказания поддержки медикаментами, фармацевтическими товарами. Готовятся международные пакеты с медицинской помощью, предметами гигиены. Мы в этом плане работаем с нашими партнерами из системы ООН, ЮНИСЕФ, Красным Крестом, другими агентствами.
Говоря о реакции ВОЗ на применение польской стороной слезоточивого газа и химикатов, Геральд Рокеншауб обратил внимание, что использование этих средств может вызывать определенные медицинские проблемы:
- Мы смотрим на то, как можно помочь людям, которые подверглись воздействию слезоточивого газа, но прежде всего люди нуждаются в какой-то перспективе на будущее. Мы их опросили. Большинство говорят о нежелании возвращаться назад и хотели бы остаться здесь.
Геральд Рокеншауб также обозначил, что завтра в Беларусь прибудет региональный директор ВОЗ Ханс Клюге:
- Он примет участие во встречах на высоком уровне, где будет обсуждаться оказание поддержки белорусским властям в решении этих проблем.