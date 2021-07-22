Такую цифру назвал представитель радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахед, пишет РИА Новости.
«Границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и около 90% границы под нашим контролем», – сказал он.
Напомним, что ранее прошли переговоры между представителями афганского правительства и талибами. По их итогам стороны договорились продолжать поиски компромисса в сложившейся ситуации, однако о прекращении огня речи не шло.
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Фото: РИА Новости
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Представитель «Талибана» заявил, что движение контролирует 90% границы Афганистана
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