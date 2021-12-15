Представитель Совмина в КС: позиция Конституционного Суда должна стать ориентиром для всех госорганов

Позиция Конституционного Суда должна явиться ориентиром для всех без исключения государственных органов и всех должностных лиц. Такое мнение высказала журналистам после оглашения решения Конституционного Суда Беларуси по делу «О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом, некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь» первый заместитель министра юстиции, уполномоченный представитель Совета Министров Республики Беларусь в Конституционном Суде Наталья Филиппова.

Отметив, что именно Совет Министров был инициатором обращения в Конституционный Суд о соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, Наталья Филиппова заявила:

– Позиция Конституционного Суда, на наш взгляд, должна явиться ориентиром для всех без исключения государственных органов и всех должностных лиц, которые ответственны за принятие решений, именно как связанная с отстаиванием национальных интересов, обеспечением защиты прав и интересов всех белорусских граждан и юридических лиц. Полагаю, выводы Конституционного Суда позволят нам достучаться до зарубежных коллег и довести однозначную позицию Республики Беларусь и наше понимание того, что односторонние санкции, которые введены в отношении Республики Беларусь, введены вопреки всем общепризнанным нормам и международному праву.