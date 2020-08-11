Член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.
"Выражаю уверенность, что под вашим руководством Республика Беларусь продолжит дальнейший путь экономического и технологического развития для повышения благосостояния всех ее граждан", – отметил Милорад Додик.
Он уверен в продолжении сотрудничества с Беларусью и пожелал Александру Лукашенко и его семье здоровья и счастья, а белорусскому народу – благосостояния.
Фото: архив БЕЛТА
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Представитель Президиума Боснии и Герцеговины поздравил Лукашенко с победой на выборах
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