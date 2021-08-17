Представитель пожилых людей Литвы: пенсионеры обеспокоены ситуацией в стране и готовы выйти на протесты

Правительство Литвы ищет способы выдать жителям, вакцинированным от коронавирусной инфекции, паспорта возможностей. Пожилых людей подобный вариант обрадовал бы, однако в настоящий момент пенсионеры обеспокоены, некоторые из них даже готовы выйти на протесты. Об этом сообщила глава литовской ассоциации пожилых людей Грасильда Макарявичене, передает Delfi.
– Беспокоит, что государство разделило людей на группы. Не надо людей насильно гнать, не надо пугать. Постоянные запугивания. Разве так можно? – спросила Грасильда Макарявичене.
Она добавила, что большое количество пенсионеров согласно вакцинироваться от COVID-19.
– Мы работаем по территориальному принципу. В Вильнюсе у нас больше 9000 членов, представитель есть в каждом районе. Я провела опрос, не привились только 50 человек. Нельзя загонять людей такого возраста прививаться, ведь есть разные проблемы: и аллергии, и проблемы с системой кровообращения, и прочее, но все равно не привиты всего 50 и все по причине болезней. Люди прививаются, – подчеркнула собеседница.