Представитель МОМ в Беларуси: призываем европейские страны к совместному решению вопроса беженцев

Об этом заявила сегодня Представитель Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Махым Оразмухаммедова во время посещения представителями ООН в нашей стране временного пункта размещения беженцев в транспортно-логистическом центре, который был создан по поручению Президента Беларуси на белорусско-польской границе.
"Мы говорим не только о Беларуси, но и о прилегающих европейских странах. В первую очередь мы также призываем страны уважать и соблюдать международные правила относительно мигрантов и беженцев и к совместному незамедлительному решению этого вопроса. В Варшаве у нас есть офис, они также встречаются с партнерами и работают в этом направлении, их слышат", - сказала представитель МОМ.
Говоря о перспективах организации гуманитарного коридора через Польшу в Германию, о котором просят беженцы, Махым Оразмухаммедова отметила, что "это совместное решение, которые эти страны должны принять".
Беженцы вслед представителям ООН скандировали "Германия!",- сообщает БЕЛТА.