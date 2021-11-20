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Представитель МОМ в Беларуси: призываем европейские страны к совместному решению вопроса беженцев

Об этом заявила сегодня Представитель Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Махым Оразмухаммедова во время посещения представителями ООН в нашей стране временного пункта размещения беженцев в транспортно-логистическом центре, который был создан по поручению Президента Беларуси на белорусско-польской границе.

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"Мы говорим не только о Беларуси, но и о прилегающих европейских странах. В первую очередь мы также призываем страны уважать и соблюдать международные правила относительно мигрантов и беженцев и к совместному незамедлительному решению этого вопроса. В Варшаве у нас есть офис, они также встречаются с партнерами и работают в этом направлении, их слышат", - сказала представитель МОМ.

Говоря о перспективах организации гуманитарного коридора через Польшу в Германию, о котором просят беженцы, Махым Оразмухаммедова отметила, что "это совместное решение, которые эти страны должны принять".

Беженцы вслед представителям ООН скандировали "Германия!",- сообщает БЕЛТА.

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