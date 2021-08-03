Стали известны новые подробности о состоянии российской исполнительницы МакSим. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
Представитель знаменитости рассказала, что МакSим находится в сознании и идет на поправку:
– Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время.
Она также отметила, что правое легкое певицы, которое сильно пострадало, восстанавливается.
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Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
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