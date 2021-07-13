Представитель МакSим объяснила, почему скрывают правду о состоянии певицы

Фото пресс-службы знаменитости

Прокомментировать это она решилась потому, что поступало много вопросов от поклонников исполнительницы.Свое обращение директор звезды начала так:Марина Соколова сказала, что не имеет права разглашать более подробную информацию без согласия звезды.– написала Маргарита Соколова в своем микроблоге.Директор подтвердила, что певица все еще борется с болезнью. Есть положительная динамика.Исполнительница была госпитализирована в середине июня. Спустя несколько дней она впала в кому, потом состояние ухудшилось. Известно, что легкие девушки поражены на 80%.