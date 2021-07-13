Представитель МакSим объяснила, почему скрывают правду о состоянии певицы

Директор певицы MakSим (Марина Максимова) Маргарита Соколова опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. В подписи к публикации она объяснила, по каким причинам не разглашается информация о состоянии ее подопечной, которая уже больше месяца назад находится в больнице с пневмонией. Артистка по-прежнему в тяжелом состоянии.
Фото пресс-службы знаменитости
Прокомментировать это она решилась потому, что поступало много вопросов от поклонников исполнительницы.
Свое обращение директор звезды начала так:
– Мне очень жаль, что сегодня утро началось с переполоха. Очередной впрыск ядовитой информации, который в прямом смысле отравляет жизнь людей негативом. Какие то выдуманные подруги и якобы достоверная инфа. Давайте все же не оставлять надежду на то, что есть показатели к улучшению состояния артистки, сохранять спокойствие и веру!
Марина Соколова сказала, что не имеет права разглашать более подробную информацию без согласия звезды.
– Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения, – написала Маргарита Соколова в своем микроблоге.
Директор подтвердила, что певица все еще борется с болезнью. Есть положительная динамика.
Исполнительница была госпитализирована в середине июня. Спустя несколько дней она впала в кому, потом состояние ухудшилось. Известно, что легкие девушки поражены на 80%.
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