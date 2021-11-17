Представитель курдов: действия польской стороны в отношении беженцев выглядят как фашизм

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Для поляков эти беженцы - пушечное мясо... Говорит представитель курдской общины в Беларуси.Беженец о том, кто его обманул и как он с семьей оказался у границы Польши среди разрывающихся под ногами светошумовых гранат, газа, водометного "огня"...