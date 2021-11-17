– Подытожу увиденное. В первую очередь хотелось бы выразить благодарность Главе государства Александру Лукашенко за человеческое отношение, проявленное к беженцам, людям, которые остались без ничего. Их обманули западные представители. Все беженцы утверждают, что те, кто их в Ираке уговаривал лететь [в Беларусь], говорили по-немецки. С ними были переводчики. Суть обещаний была такова: если вы доберетесь до Беларуси, здесь вас встретят представители из Германии и дальше провезут [в ЕС] без каких-либо проблем. На самом деле картина оказалась совсем не такой. Мы в свою очередь видим и слышим, что якобы [кризис с беженцами является] политикой Беларуси – это не так. И народу, и пограничникам Беларуси люди очень признательны, выражают благодарность и любовь за человеческое отношение к ним. На этом фоне действия польской стороны [в отношении беженцев] выглядят как фашизм.
Представитель курдов: действия польской стороны в отношении беженцев выглядят как фашизм
Известно, что среди беженцев на польской границе значимую долю составляют курды. Чтобы оценить обстановку своими глазами, в Беларусь приехали представители Международной федерации курдских общин. Один из них в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о том, какие выводы сделал после увиденного на границе:
– Подытожу увиденное. В первую очередь хотелось бы выразить благодарность Главе государства Александру Лукашенко за человеческое отношение, проявленное к беженцам, людям, которые остались без ничего. Их обманули западные представители. Все беженцы утверждают, что те, кто их в Ираке уговаривал лететь [в Беларусь], говорили по-немецки. С ними были переводчики. Суть обещаний была такова: если вы доберетесь до Беларуси, здесь вас встретят представители из Германии и дальше провезут [в ЕС] без каких-либо проблем. На самом деле картина оказалась совсем не такой. Мы в свою очередь видим и слышим, что якобы [кризис с беженцами является] политикой Беларуси – это не так. И народу, и пограничникам Беларуси люди очень признательны, выражают благодарность и любовь за человеческое отношение к ним. На этом фоне действия польской стороны [в отношении беженцев] выглядят как фашизм.
– Подытожу увиденное. В первую очередь хотелось бы выразить благодарность Главе государства Александру Лукашенко за человеческое отношение, проявленное к беженцам, людям, которые остались без ничего. Их обманули западные представители. Все беженцы утверждают, что те, кто их в Ираке уговаривал лететь [в Беларусь], говорили по-немецки. С ними были переводчики. Суть обещаний была такова: если вы доберетесь до Беларуси, здесь вас встретят представители из Германии и дальше провезут [в ЕС] без каких-либо проблем. На самом деле картина оказалась совсем не такой. Мы в свою очередь видим и слышим, что якобы [кризис с беженцами является] политикой Беларуси – это не так. И народу, и пограничникам Беларуси люди очень признательны, выражают благодарность и любовь за человеческое отношение к ним. На этом фоне действия польской стороны [в отношении беженцев] выглядят как фашизм.