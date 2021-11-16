Представитель Генштаба: польские силовики применили спецсредства с токсичными химикатами

Польские силовики применили спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Об этом рассказал заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Малык, пишет БЕЛТА.
– Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия. Необдуманное применение подобных средств может привести к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения. Наибольшую опасность это представляет для людей, имеющих хронические заболевания данных органов, – отметил Игорь Малык.
Он также добавил, что у военного ведомства вызывает настороженность факт применения средств в сложившихся условиях.
– Тем более что люди находились на белорусской территории. Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку, – подчеркнул замначальника штаба.