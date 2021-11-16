SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.47
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Представитель Генштаба: польские силовики применили спецсредства с токсичными химикатами

Представитель Генштаба: польские силовики применили спецсредства с токсичными химикатами

Польские силовики применили спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Об этом рассказал заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Малык, пишет БЕЛТА.


– Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия. Необдуманное применение подобных средств может привести к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения. Наибольшую опасность это представляет для людей, имеющих хронические заболевания данных органов, – отметил Игорь Малык.

Он также добавил, что у военного ведомства вызывает настороженность факт применения средств в сложившихся условиях. 

– Тем более что люди находились на белорусской территории. Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку, – подчеркнул замначальника штаба.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы