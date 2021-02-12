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Гурина: на ВНС звучали жизненные вопросы

Такое мнение в беседе с корреспондентом sb.by по итогам шестого Всебелорусского народного собрания высказала заместитель председателя Брестского областного объединения профсоюзов Елена Гурина:


- Жизненные вопросы звучали как в первый, так и во второй день собрания. Настолько искренние слова главы нашей страны дорогого стоят. Мы уезжаем с безусловным запалом жизненной энергии, четко зная, что мы хотим делать, как мы должны разговаривать с нашими людьми. Мы представляем Федерацию профсоюзов Беларуси. Когда Президент говорил о пенсионном регулировании, ценообразовании, о том, что будут внесены соответствующие изменения в законодательство, мы увидели, что нас слышат. Кстати, я была участником и пятого Всебелорусского народного собрания. Хочу сказать, что нынешнее было намного сильнее. Мы увидели реальные рычаги, которые будут применены. То, что идет совершенствование по многим направлениям, это дорогого стоит.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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