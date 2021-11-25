Представитель БКК: беженцам поступило более 100 тонн гуманитарной помощи

Председатель Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Наталия Толкачева рассказала sb.by о том, как волонтеры помогают людям, находящимся на границе уже третью неделю.

– БКК выполняет координирующую роль по приему и распределению гуманитарных грузов со всей страны. На сегодня такой помощи поступило больше 100 тонн, а выдано больше 90 из них. Это большой объем работы, который выполняют 18 человек от Белорусского Красного Креста. Это сработавшаяся команда, где каждый четко знает свои обязанности: кто-то приезжает на границу, чтобы обеспечивать горячее питание, кто-то работает на складе с приемом и распределением грузов или с формированием продуктовых наборов, – поделилась Наталия Толкачева.

Волонтеры организации также проводят анкетирование среди беженцев, чтобы определить потребности конкретных людей, чтобы точечно их выполнять. Люди все еще нуждаются в одеялах, одежде. Отдельно идет работа с женщинами и детьми, так как это уязвимая группа.

– Сложная ситуация на границе сплотила много общественных объединений, отдельных людей. Каждый день в лагере работают порядка тридцати человек от разных организаций. Это профсоюзы, БРСМ, БСЖ. Есть журналисты, которые работают в качестве волонтеров. Таким образом они хотят изнутри понять процесс обеспечения жизнедеятельности беженцев, – рассказала Наталия Толкачева. – Каждый день прибывают группы волонтеров из разных районов Гродненской области. Были люди из Зельвенского, Мостовского, Волковысского.





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Кроме того, в ТЛЦ можно встретить и госслужащих, которые в свой выходной день приезжают поволонтерить.

– Настоящий зов души. Это дорогого стоит, и мы очень рады видеть их здесь, – заключила представитель БКК. – Волонтеры работают посменно. Необходимости в круглосуточном дежурстве нет. Однако вчера в связи с открытием полевой бани волонтерам пришлось задержаться допоздна.

Красный Крест – движение международное. Белорусским волонтерам уже поступали предложения от Турецкого Красного Полумесяца в оказании помощи, а также Международного Комитета Красного Креста. Но по словам Наталии Толкачевой, пока наши волонтеры справляются своими силами.