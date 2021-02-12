Такое мнение в беседе с корреспондентом sb.by высказал делегат от Минска, представитель РОО «Белая Русь» Максим Крупейченко:
– Форум проходит спокойно. Нужно понимать, что нынешнее VI Всебелорусское народное собрание является знаковым событием. В первую очередь потому, что именно на нем формируется четвертая ветвь власти. Речь о закреплении конституционного статуса ВНС. Это позволит быть ему своеобразным зонтиком над всеми ветвями власти. Стоит отметить хорошие достижения в области социально-экономической программы на будущую пятилетку. Приоритет – на счастливую семью, поддержку молодых семей. Акцент сделан на строительстве жилья. И это для любой семьи самое важное. Если есть у человека жилье, то и экономика развивается. Будет принята программа по продаже земельных участков за себестоимость, а значит, это позволит решить вопрос, чтобы средняя цена за квадратный метр упала до уровня средней заработной платы.
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Представитель «Белой Руси»: нынешнее ВНС – знаковое событие, именно здесь формируется четвертая ветвь власти
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ