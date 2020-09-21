Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Представитель Беларуси назначен директором Департамента торговой политики ЕЭК

Представитель Беларуси назначен директором Департамента торговой политики ЕЭК

Представитель Беларуси Игорь Назарук с 21 сентября назначен директором Департамента торговой политики ЕЭК. Об этом информирует официальный сайт Евразийской экономической комиссии.


Игорь Назарук родился 8 декабря 1965 года. В 1992 году окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация машиностроения». 11 лет проработал на различных должностях в таможенных органах Беларуси. В системе МИД Беларуси с 2005 года. Будучи советником посольства Беларуси в Латвии, руководил его торгово-экономической службой. С 2011 по 2015 год руководил Департаментом внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси. В июне 2015 года был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Армения. 

Фото: eurasiancommission.org
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
Объект агроэкотуризма появится в Бешенковичском районе на базе бывшего лагеря "Орленок"
Воскресные хождения в Беларуси: кто координирует митингующих и в каких направлениях движется колонна. ВИДЕО
Фондовый рынок упал из-за опасения новых карантинных мер
Диетолог назвала продукты, которые лучше не употреблять на завтрак
Организации Гомеля предложат вакансии на электронной ярмарке
Посещаемость упала почти на 45 процентов: аттракционы закрыли на консервацию, мы вместе со специалистами подвели итоги сезона
Замминистра промышленности — о влиянии пандемии на производство, инвестициях, рынках сбыта и планах развития
В Индонезии два человека погибли в результате наводнений и оползней
Майли Сайрус в завораживающем образе произвела фурор в Instagram
Чего нужно бояться аграриям и дачникам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пирамида душевно мертвых
Чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике принес 31 рекорд страны
В хозяйствах Брестчины копают картофель и сразу ищут рынки сбыта
Почти 31,5 млн человек в мире заразились коронавирусом
Чем отличаются меры по борьбе с COVID-19 в Беларуси и Европе
На США обрушился шторм
«Белагро-2020»: акцент на инновациях
Новый сезон Единой лиги ВТБ обещает испытания
Как минимизировать аварии по вине диких животных
Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области
К областным «Дажынкам» в Скиделе отремонтируют два моста
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Теория и практика второй волны
"Тампа" сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли против "Далласа"
В Витебск прибудет икона Божией Матери Жировичская
Футболисты "Краснодара" с белорусом Мартыновичем в составе примут ПАОК в Лиге чемпионов
«Шахтер» сенсационно проигрывает при новом главном тренере, а БАТЭ нежданно-негаданно теряет старого
Высокотехнологичная медицинская помощь с использованием клеточной терапии доступна всем гражданам Беларуси
В России вскоре начнутся клинические исследования вакцины против коронавируса
Чем грозит попытка переворота в Беларуси
Акцию "Чистый автомобиль" проведут в Гомеле и Речице
Сухая погода последних дней ускорила неотложные работы
Эстафета поколений среди ветеранов и молодежи пройдет в Могилеве
мнение
Всеволод ШИМОВ
Трамп разыгрывает Ближневосточную карту
Клип «Артисты за мир — Любимую не отдают» собрал под миллион просмотров на YouTube
Пешком, на велосипеде или общественном транспорте: Европейская неделя мобильности завершится традиционным Днем без автомобиля
Велопробег и акция "На работу на велосипеде" пройдут в Минске в День без автомобиля
Законопроект «О волонтерской деятельности». Как не обернуть благо во вред? Рассуждают эксперты
Пинские пекари научились без химии готовить хлеб-«долгожитель». Как правильно есть уникальный продукт
В Twitter опубликовали сводку пушистых "бандитов" с их преступлениями – фото
Все вышло из-под контроля: мужчина завел у себя в квартире 110 кошек
Коронавирус сдвинул к бедности 2 млн россиян
Два человека погибли в результате нападения в Китае
Анна Седокова пришла на баскетбол в стильных коричневых ботфортах
мнение
Полина КОНОГА
О честности и упрямых цифрах статистики
Гороскоп на 23 сентября
Землетрясение магнитудой 2,5–3 ощущалось в нескольких районах Бурятии
В Мадриде вводится ограничение на перемещение в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ