Представитель Беларуси Игорь Назарук с 21 сентября назначен директором Департамента торговой политики ЕЭК. Об этом информирует официальный сайт Евразийской экономической комиссии.
Игорь Назарук родился 8 декабря 1965 года. В 1992 году окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация машиностроения». 11 лет проработал на различных должностях в таможенных органах Беларуси. В системе МИД Беларуси с 2005 года. Будучи советником посольства Беларуси в Латвии, руководил его торгово-экономической службой. С 2011 по 2015 год руководил Департаментом внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси. В июне 2015 года был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Армения.
Фото: eurasiancommission.org
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Представитель Беларуси назначен директором Департамента торговой политики ЕЭК
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