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  2. Предсказано образование нового океана из-за раскола Африки

Предсказано образование нового океана из-за раскола Африки

Ученые предупредили о возможном появлении нового океана, пишет РИА Новости.

Фото: NASA

По расчетам исследователей, примерно через пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом, в результате чего континент «расколется» на две части.

Этот участок континента находится в регионе Афар в Эфиопии. Он расположен на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга. В 2005 году там образовалась трещина, длина которой сейчас составляет около 56 километров, напоминают ученые.

– Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим, – отметил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

Ученые предполагают, что явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы. Сейчас они следят за движением плит с помощью GPS.

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