SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Председательство в ЕАЭС переходит к Кыргызстану, следующее заседание ВЕЭС пройдет в мае в Бишкеке

Председательство в ЕАЭС переходит к Кыргызстану, следующее заседание ВЕЭС пройдет в мае в Бишкеке

Председательство в Евразийском экономическом союзе переходит к Кыргызстану. Об этом сообщила на брифинге по итогам состоявшегося сегодня заседания Высшего Евразийского экономического совета официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.


"Сегодня главы государств положительно оценили итоги председательство Казахстана в органах союза в уходящем 2021 году, – сказала Ия Малкина. – В следующем году председательство переходит к Кыргызстану. Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета по предложению кыргызской стороны состоится в мае в Бишкеке".

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло сегодня в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы