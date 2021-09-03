Председатели судов Минской области в сентябре проведут прямые телефонные линии

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В пятницу, 3 сентября, с 10.00 до 11.00 состоится прямая телефонная линия с председателем суда Логойского района Александр Рыбаков. Задать вопросы можно по телефону (801774) 7-84-48.Председатель суда Клецкого района Елена Гостеева проведет прямую телефонную линию 9 сентября. Обратиться можно будет с 9.00 до 11.00 по номеру (801793) 6-88-81. На следующий день с 10.00 до 12.00 Елена Гостеева проведет выездной прием граждан и юридических лиц по адресу Краснозвездовский сельский исполнительный комитет (Минская область, Клецкий район, агрогородок Яновичи, ул.Парковая, 1). Для записи нужно предварительно обратиться по по телефону (801793) 5-00-74.Также 10 сентября, с 9.00 до 10.00 прямая телефонная линия пройдет с председателем суда Стародорожского района Наталья Зык. Задать вопросы можно по номеру (801792) 5-54-78.