Председатели СК Беларуси и России проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге

В Следственном комитете рассказали, что в ходе визита. В рамках рабочей встречи запланированы обсуждение и обмен мнениями по вопросам совершенствования досудебного уголовного производства, перспективных направлений взаимодействия в рамках международных договоров в уголовно-правовой сфере.В СК напомнили, что с момента образования Следственных комитетов Беларуси и России криминалистические подразделения ведомств конструктивно взаимодействуют в части изучения опыта организации работы, обмена информацией о новых методах экспертных исследований, современных образцах криминалистической техники и специального оборудования, оказания практической помощи при расследовании уголовных дел прошлых лет.– отметили в ведомстве.Кроме того, следователями областных аппаратов и города Минска на постоянной основе в криминалистические подразделения Следственного комитета России направляются видеоматериалы, изъятые с различных мест происшествий, для улучшения качества и получения более четкого изображения лиц предполагаемых преступников, регистрационных знаков автомашин и иных предметов.добавили в СК.