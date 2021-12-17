Председатели СК Беларуси и России проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге

По приглашению российской стороны председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили в отделе информации и связей с общественностью СК.
В Следственном комитете рассказали, что в ходе визита «запланировано проведение рабочей встречи руководителей двух ведомств, посещение Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, подписание программы сотрудничества двух ведомств в области криминалистического обеспечения предварительного расследования на 2022–2023 годы». В рамках рабочей встречи запланированы обсуждение и обмен мнениями по вопросам совершенствования досудебного уголовного производства, перспективных направлений взаимодействия в рамках международных договоров в уголовно-правовой сфере.
В СК напомнили, что с момента образования Следственных комитетов Беларуси и России криминалистические подразделения ведомств конструктивно взаимодействуют в части изучения опыта организации работы, обмена информацией о новых методах экспертных исследований, современных образцах криминалистической техники и специального оборудования, оказания практической помощи при расследовании уголовных дел прошлых лет.
«Российские криминалисты, специализирующиеся на применении психологических методов активизации памяти и проведения когнитивного интервью, неоднократно оказывали практическую помощь белорусским коллегам в проведении следственных действий. В результате применения методов активизации памяти свидетели совершенных преступлений прошлых лет смогли оказать содействие в составлении художественных портретов предполагаемых преступников», – отметили в ведомстве.
Кроме того, следователями областных аппаратов и города Минска на постоянной основе в криминалистические подразделения Следственного комитета России направляются видеоматериалы, изъятые с различных мест происшествий, для улучшения качества и получения более четкого изображения лиц предполагаемых преступников, регистрационных знаков автомашин и иных предметов. «Нашими следователями активно применяются в работе российские программные комплексы «Мобильный криминалист». Это позволяет максимально качественно извлекать интересующую следствие информацию из мобильных средств связи и компьютерной техники», – добавили в СК.