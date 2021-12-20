Председателем Белорусской нотариальной палаты переизбрана Наталья Борисенко

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Избрание руководства Белорусской нотариальной палаты и территориальных нотариальных палат стало главной темой заседания правления БНП. В обновленном составе правление собралось впервые. В заседании также принял участие заместитель министра юстиции Николай Старовойтов.Решением правления председателем Белорусской нотариальной палаты избрана нотариус Минского городского нотариального округа Наталья Борисенко, которая до этого выполняла эти же функции. Заместителем председателя БНП будет нотариус Минского городского нотариального округа Татьяна Лисок.Изменения в руководстве коснулись Гомельского и Минского городского нотариальных округов. Председателем Гомельской областной нотариальной палаты избрана нотариус Гомельского нотариального округа Светлана Шиханцова, а нотариатом столицы будет руководить нотариус Минского городского нотариального округа Мария Королева.Руководители Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областных нотариальных палат остались прежними. Брестскую областную нотариальную палату продолжит возглавлять Анжела Горгун, нотариус Брестского нотариального округа. Председателем Витебской областной нотариальной палаты вновь избрана Татьяна Маскина, нотариус Витебского нотариального округа. Руководить нотариатом Гродненщины продолжит Людмила Орсик, нотариус Гродненского нотариального округа. Елена Гринкевич, нотариус Минского областного нотариального округа, продолжит возглавлять нотариат столичного региона, а председателем Могилевской областной нотариальной палаты вновь избрана Валентина Чайкова, нотариус Могилевского нотариального округа.Кроме того, в работе правления Белорусской нотариальной палаты будут участвовать и другие представители от каждого нотариального округа.Выборы членов правления прошли 15 ноября 2021 в ходе собрания уполномоченных Белорусской нотариальной палаты. Срок полномочий правления – 4 года.