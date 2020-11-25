Председателем Белорусского союза журналистов переизбран Андрей Кривошеев

В работе съезда приняли участие делегаты, представляющие журналистское сообщество всех регионов страны, общественные и государственные деятели. На съезде были подняты наиболее актуальные вопросы развития средств массовой информации. Его лейтмотивом стала тема "Журналистика в эпоху новых медиа, постправды и фейк-ньюс".БСЖ – творческая независимая общественная организация, объединяющая работников СМИ, первичные и областные журналистские организации Беларуси. Она ставит целью претворение в жизнь принципов свободы слова и печати, создание необходимых условий для функционирования СМИ в Беларуси.