Председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева: мы не могли не приехать в Минск на День Победы

Сегодня в праздничный день возле Дворца спорта в Минске проходит концертная программа "Моя весна! Моя Победа". Среди гостей праздника – делегация Союза журналистов Якутии во главе с ее председателем Галиной Бочкаревой:







– Мы должны были приехать в Минск еще в прошлом году на празднование 75-летия Победы, но из-за пандемии поездка не состоялась. С радостью приехали в Беларусь в этом году. Для нашего Союза журналистов это уже пятый пресс-тур. До этого мы побывали в Казахстане, Японии и других странах. Не приехать в Минск не могли. В Беларуси в деревне Деражичи Лоевского района Гомельской области в братской могиле похоронен Герой Советского Союза Федор Кузьмич Попов, который героически погиб при взятии Днепра. В декабре этого года исполнится 100 лет со дня его рождения. Имя Федора Попова незримо связывает Беларусь и Якутию.



По словам Галины Алексеевны, в составе делегации 14 человек – журналисты районных и республиканских СМИ Якутии, ветераны печати и радиожурналистики. Для всех них День Победы – святой день:



– Более 60 000 якутян защищали в годы Великой Отечественной войны советскую родину, 38 000 из них не вернулось. Для маленького народа Дальнего Севера это огромная цифра. Мы всегда помним о том, что война началась с Брестской земли. Помним, как пострадал во время войны мужественный белорусский народ. В прошлом году гордились тем, что у вас несмотря на все сложности состоялся военный парад. Сегодня очень переживаем за вас, следим за всеми общественно-политическими событиями. Знаем одно – победу советского народа у нас никто не отнимет. Это наша общая история.