Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец: "Прежде чем спорить — надо познать!"

На творческой встрече в Копыле, проходящей в рамках Дня белорусской письменности известный белорусский писатель, общественный деятель, председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец обратился к белорусской молодежи:
— Вижу в зале много молодых лиц, поэтому хочу обратиться к нашей белорусской молодежи. Сегодня часто слышишь возгласы: "Запад принесет нам счастье на блюдце!" Поверьте: никто вам ничего не принесет! 12 лет я защищал интересы Беларуси в ООН и хорошо знаю эту публику. Победить их пустословие и брехню могут только факты. Вдумайтесь, как много хорошего сделано в нашей стране. А вам предстоит сделать еще больше. Надо учиться жить тем, что у нас есть. Вкладывать свой труд и талант в будущее Беларуси.
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