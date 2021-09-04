Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец нанес удар в Копыле

Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец символическим первым ударом по мячу открыл товарищеский матч, который состоялся сегодня в Копыле в рамках XXVIII Дня белорусской письменности на стадионе Копыльского физкультурно-оздоровительного центра между командами писателей и школьников. Чергинец поздравил молодых ребят с проходящим в их городе праздником и особо заметил:

—К сожалению, наши белорусские футболисты в последнее время нас не радуют, поэтому вся надежда на будущую смену – футболистов города Копыля!





Подробности крайне эмоционального матча в нашем фоторепортаже.

















































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