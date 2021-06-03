Члены президиума Совета Республики сегодня в Минском районе провели единый день приема граждан. В частности, председатель Совета Республики Наталья Кочанова пообщалась с населением в Боровлянах, ее заместитель Анатолий Исаченко – в Заславле. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец – в Мачулищах, комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков – в Сенице.
– Мы решили несколько по-иному посмотреть на работу с обращениями граждан, – отметила Наталья Кочанова. – Завтра на президиуме Совета Республики мы будем рассматривать вопросы, касающиеся обращений граждан в Минском районе. Статистикой мы, конечно, владеем: сколько поступает к нам в Совет Республики обращений из района, какие вопросы на контроле. Но чтобы владеть более оперативной информацией, мы приняли решение сегодня разъехаться по Минскому району, чтобы завтра владеть абсолютно актуальной информацией. Такую форму работы будем практиковать и по другим районам нашей страны, это только начало.
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Председатель Совета Республики провела личный прием граждан в Боровлянском сельисполкоме
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