Председатель Славгородского райсовета депутатов: сегодняшние озвученные Президентом посылы были направлены на сплочение нации

Об этом, комментируя итоги Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, рассказала председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская:

– Я услышала очень сильную речь. Речь, которая трогает за душу. Знаете, эти слова, что сами белорусы не позволят разрушить государство, которое создавалось столько лет, действительно и есть сейчас самое важное. Мы сплотились за это время, и мы не сдадимся. Александр Лукашенко сегодня не просто действующий Президент. Это тот Президент, с которым мы строили страну, делали страну, вышли из нищеты. И сегодняшние озвученные им посылы были направлены именно на сплочение нации. А еще во время выступления я видела кадры из моего Славгородского района. Когда говорили о дорогах и строительстве мостов, на экране показали возведенный у нас недавно мост через реку Сож. Было приятно!